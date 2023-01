Bad Kissingen: Schüler attackiert Rettungssanitäter und Polizei

"Mit den verschiedensten Ausdrücken": Teenager beleidigt Einsatzkräfte

Ein Beamter verletzt - er muss im Krankenhaus behandelt werden

Am frühen Sonntagmorgen (1. Januar 2023) gegen 4 Uhr sei die Polizei in Bad Kissingen wegen einer angeblich "bewusstlosen Person in der Landwehrstraße" alarmiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei habe es sich um einen 16-jährigen Schüler gehandelt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam es zu einer unerwarteten Eskalation.

Rettungssanitäter will helfen: 16-Jähriger in Bad Kissingen wird aggressiv - "mit zum Schlag erhobenen Händen"

Bei der Annäherung einer Streife der Polizei Bad Kissingen sei der sehr "stark alkoholisierte" Jugendliche aufgestanden und habe versucht, wegzulaufen. Dabei sei er jedoch sofort wieder gestürzt und habe sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Als ein Rettungssanitäter die Wunde versorgen wollte, sei der 16-Jährige plötzlich "mit zum Schlag erhobenen Händen" auf einen Polizeibeamten zugegangen.

Die Polizeikräfte hätten den Schüler daraufhin zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Dabei habe der Jugendliche "mehrfach versucht, in Richtung Polizei und Rettungsdienst zu schlagen". Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft habe die Polizei in einem Krankenhaus eine Blutentnahme beim Betrunkenen durchführen lassen. Auf der Fahrt dorthin habe der 16-Jährige zusätzlich verschiedenste Beleidigungen ausgestoßen.

Nachdem die Eltern des Schülers informiert werden konnten, habe die Polizei den Unruhestifter in ihre Obhut gegeben. Ein Polizist habe sich bei dem Einsatz in Bad Kissingen leicht verletzt, habe aber nach einer "kurzen Behandlung" im Krankenhaus seinen Dienst fortsetzen können.

