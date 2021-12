Bad Kissingen vor 18 Minuten

Nachruf

Bad Kissingen: Rudolf Hieke ist tot

Rudi Hieke, wie er auch gerne genannt wurde, war in vielen Vereinen Mitglied und engagierte sich unter anderem ehrenamtlich in der Bad Kissinger Hütte im Tannheimer Tal und beim Bau eines Kinderheims in Rumänien.