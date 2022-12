Mit dem Percussion Duo „zweiPLUSeins“ erwartet das Publikum am Sonntag, 18. Dezember ein musikalischer Vormittag der besonderen Art.

Wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH berichtet, erfüllen ab 10:30 Uhr die vielseitigen Klänge der Percussion-Kunst den Rossini-Saal.

Zuschauer*innen können sich bei dieser Matinée classique des Kissinger Winterzaubers auf ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis freuen.

Das Duo und seine Musik

Die Musiker Philipp Mohr und Tim Weidig verbindet nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch die musikalische Energie und Spielfreude, durch die ihr Duo „zweiPLUSeins“ entstanden ist.

Die beiden präsentieren bei diesem Konzert außergewöhnliche Klänge unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen. Von Barock über Romantik bis hin zu Jazz und Minimal – das Programm verspricht Vielfältigkeit auf musikalisch höchstem Niveau. Dabei steht barocke Musik im direkten Dialog zu modernen malerischen Klängen, romantischer Melodieführung und fesselnden Rhythmen. Um die ganze Dynamik der Percussion-Instrumente vermitteln zu können, agiert das Duo überwiegend als eine Einheit. So erleben Zuschauer*innen die beiden Künstler zum Beispiel auch zu zweit an einem Marimbaphon oder an großen Trommeln direkt gegenüberstehend.

Das Publikum kann sich während des Vormittags selbst von der Leidenschaft der beiden Musiker sowie der Vielseitigkeit der Percussion überzeugen und anstecken lassen. Das Konzert verspricht Faszination, Abwechslung und musikalische Qualität.

Das Duo „zweiPLUSeins“ wurde von der Bundesregierung im Rahmen von "Neustart Kultur" sowie durch das Stipendienprogramm des Freistaats Bayern „Junge Kunst und neue Wege“ gefördert.

Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de aufgelistet. Nähere Details zu den einzelnen Veranstaltungen sind zusätzlich in der aktuellen Broschüre unter www.badkissingen.de/flyerkissingerwinterzauber zu finden.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen

Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten und empfohlen, die AHA-Regeln zu beachten. Änderungen vorbehalten.