Verkehrsteilnehmer*innen haben am Mittwoch (14. September 2022) einen Autofahrer beobachtet, der in Bad Kissingen in Schlangenlinien unterwegs war und daraufhin die Polizei gerufen.

Gegen 15.10 Uhr sahen die Zeug*innen den Mann. Er war auf der Nüdlinger Straße von Winkels in Richtungen Nüdlingen unterwegs. Dabei fuhr er auffällige Schlangenlinien und das, obwohl er nur etwa 30 km/h schnell war.

Bad Kissingen: Mann in Schlangenlinien unterwegs - Zeugen können Autofahrer stoppen

Auch beobachteten die Zeug*innen, wie er zwei Kurvenwarntafeln touchierte und nahmen dies zum Anlass, den Mann zu stoppen.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war er kaum ansprechbar und fiebrig. Der Mann wurde in das Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay