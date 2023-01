Zu gleich zwei Vorfällen in einer Bad Kissinger Disco ist die Polizei zum Start ins Wochenende gerufen worden. Einmal ging es um einen verdächtigen Ausweis, in einem anderen Fall um eine gebrochene Nase.

Eine 15-Jährige wollte am Freitagabend (27. Januar 2023) eine Disco in der Alten Kissinger Straße besuchen. Bei der Zutrittskontrolle zeigte sie nach Aufforderung einen Kinderreisepass vor. Da das Sicherheitspersonal "erhebliche Zweifel" an der Identität der 15-Jährigen hatte und der Kinderreisepass zudem noch abgelaufen war, wurde die Polizei gerufen, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung.

Jugendliche versucht ihr Glück in Bad Kissinger Disco

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um den Ausweis einer 16-jährigen Freundin handelte. Gegen die 15-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Vor der gleichen Disco kam es in der Nacht auf Samstag (28. Januar) zu einer brutalen Rangelei: Ein 28-Jähriger, der den Streit zwischen zwei bisher unbekannten Personen schlichten wollte, wurde selbst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und erlitt eine Nasenbeinfraktur, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der oder die Täter sowie mögliche Zeugen verschwanden vor dem Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/71490 melden.

