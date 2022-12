Die Tourist-Information Arkadenbau habe täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH mitteilt.

An Heiligabend, 24. Dezember sowie an Silvester, 31. Dezember stehen die Mitarbeiter*innen der Tourist-Information Arkadenbau Gästen und Einwohner*innen von 9.30 bis 13 Uhr zur Verfügung. An Neujahr, 1. Januar 2022, sind die Öffnungszeiten von 10 bis 17:30 Uhr.

Vom 25. bis 30. Dezember 2022 sowie ab dem 2. Januar können sich Interessierte zu den gewohnten Öffnungszeiten informieren und beraten lassen.

Der Heilwasserausschank kann am 24. Dezember, am 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 6. Januar 2022von 7 bis 9 Uhr besucht werden.

Am 25. Dezember sowie am 1. Januar 2022 findet kein Heilwasserausschank statt.

Vom 27. bis 30. Dezember, vom 2. bis 5. Januar sowie ab dem 7. Januar 2022 schenken die Brunnenfrauen die Bad Kissinger Heilwässer zu den gewohnten Zeiten aus und beraten gerne über deren Anwendung.