Bad Kissingen: Gemüse mit "eingebauter Reinigungsfunktion“ - warum Spargel für viele gesund ist

In Franken hat die Spargelsaison wieder begonnen. Das beliebte Saisongemüse ist für viele ein kulinarisches Highlight. Wie die Helios Servicegesellschaft Süd GmbH erklärt, schmeckt dabei Spargel nicht nur gut, sondern ist auch ausgesprochen gesund. Doris Nussbaum, Ernährungsberaterin im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen, klärt auf.

Spargel besteht zu 93 Prozent aus Wasser, zu etwa zwei Prozent aus Proteinen, etwa vier Prozent sind Kohlenhydrate und nur 0,2 Prozent sind Fette. Spargel hat somit nur 150 Kalorien pro Kilogramm. Trotzdem enthält Spargel viele Mineralstoffe – wie Kalium (190 bis 280 Milligramm pro 100 Gramm), welches entwässernd und sich positiv auf den Blutdruck auswirkt. Kalium ist auch wichtig für das Funktionieren der Nervenreizleitungen. Das Kalzium im Spargel (20 bis 22 Milligramm pro 100 Gramm) ist ein wichtiger Baustein für Zähne und Knochen.

„Der verhältnismäßig hohe Stickstoffgehalt (250 bis 350 Milligramm pro 100 Gramm) regt die Nierentätigkeit an und führt zur bekannten harntreibenden Wirkung des Spargels“, weiß Doris Nussbaum. Im Spargel stecken auch viele lebensnotwendige Vitamine, z.B. Vitamin A (0,03 Milligramm pro 100 Gramm) unterstützt unsere Sehfähigkeit und wirkt antioxidativ.

Ob nun der grüne oder der weiße Spargel gesündere ist, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Zwar hängen die Mengen verschiedener Mineralien und Vitamine davon ab, ob der Spargel vor der Ernte Licht sieht, aber die Unterschiede sind nicht erheblich. Fakt ist, dass beide Spargelfarben sehr gesund sind.

Gesundheitsfördernd – aber nicht für Jedermann

„Wegen der entwässernden Wirkung wird Spargel bei Menschen mit der Neigung zu Wassereinlagerungen empfohlen. Das Blut wird gereinigt und die Nieren- und Leberfunktionen werden unterstützt“, so Nussbaum.

Allerdings: Menschen mit stark eingeschränkter Nierenfunktion und dialysepflichtige Personen sollten Spargel auf Grund der hohen Kaliummenge mit großer Vorsicht genießen. Auch wer zu Nierensteinen neigt, sollte Spargel besser nur in geringen Mengen essen. Besser vorher mit der/dem Ärztin/Arzt sprechen.

In der Saison wird oft und viel Spargel gegessen, das kann tatsächlich bei Nierenerkrankungen problematisch sein.

Erhöhte Harnsäure im Blut und Spargelgenuss – ja oder nein?

Löst das edle Gemüse Gichtschübe aus oder nicht? Spargel in normalen Mengen von 200-250 g pro Portion ist kein Problem, er hat nicht mehr Harnsäure als andere Gemüse. Aber – wir essen pro Portion viel mehr davon, oft 500 g, dazu noch Fleisch oder Schinken, darin ist viel mehr Harnsäure enthalten. Es ist also eine Kombination der Menge Spargel und der „Fleischbeilage“, die den akuten Gichtanfall auslösen kann.

„Allerdings, das perfekte Spargelessen wird nicht gesünder, wenn man das Gemüse mit zu viel Butter oder Sauce Hollandaise ertränkt. Genießen Sie am besten in Maßen, nicht in Massen“, rät die Ernährungsberaterin.