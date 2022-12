Bad Kissingen: "Europäische Weihnacht" in Herz-Jesu-Kirche - Chorgruppen singen breites Repertoire

Bad Kissingen vor 32 Minuten

Chormusik

"Europäische Weihnacht" in Herz-Jesu-Kirche: Chorgruppen singen breites Repertoire

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, singen verschiedene Chorgruppen ein "breitgefächertes Repertoire" bei der "Europäischen Weihnacht" in der Herz-Jesu-Kirche in Bad Kissingen.