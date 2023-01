Bad Kissingen: Ehemaliges Traditionslokal "Krone" wird zum Bürgerhaus

Innenausbau abgeschlossen: Stadt informiert über Fortschritte

Erste Veranstaltungen finden statt - weitere Umbaumaßnahmen geplant

Das ehemalige Dorfgasthaus "Krone" in Reiterswiesen in Bad Kissingen wird zu einem Bürgerhaus umgebaut. Bereits im April 2022 starteten die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Nun berichtet die Stadt von erheblichen Fortschritten und kündigt bereits erste Veranstaltungen an, die dort Ende Januar und Anfang Februar 2023 stattfinden werden.

Neues Bürgerhaus in Bad Kissingen: Erste Veranstaltungen und weitere Umbaumaßnahmen geplant

"Der Innenausbau ist abgeschlossen", erklärt die Stadt Bad Kissingen. Der Anbau des Bürgerhauses "Krone" sei bereits fertiggestellt worden. Eine Toilettenanlage sei ebenfalls eingebaut worden, die Endreinigung des Anbaus folge noch. Schon Ende Januar soll die erste Veranstaltung im ehemaligen Dorfgasthaus erfolgen.

"Die beiden Prunksitzungen der Fidelia Reiterswiesen finden schon in der 'Krone' statt", erklärt die Stadt Bad Kissingen. Die erste Sitzung ist am Samstag, 28. Januar 2023, die zweite am Samstag, 4. Februar 2023. Die Bauarbeiten am ehemaligen Gasthaus seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Die Modernisierungen der ehemaligen Wohnung und der Gaststätte müssten noch in Angriff genommen werden. Dies betreffe Arbeiten an Fußböden, neue Türen, Installationen und Malerarbeiten. Zudem werde die Außenanlage des neuen Bürgerhauses im Bad Kissinger Stadtteil Reiterswiesen bis zum Frühling angelegt, berichtet die Stadt.

