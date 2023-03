Bad Kissingen: Eisdielen haben wieder geöffnet

haben "Bassanese" , "Venezia" und "Dino" äußern sich zu Kosten und Preisen

, und äußern sich zu "Liegt nicht nur am Mindestlohn": Faktoren der Preissteigerungen vielfältig

Auch wenn die Frühlingstemperaturen noch nicht eine verlässliche Konstanz aufweisen, läuft in Bad Kissingen seit März wieder die Eisdielen-Saison. inFranken.de hat die Eiscafés "Bassanese", "Venezia" und "Dino" zum Preis einer Eiskugel befragt. Bei allen ist er angestiegen. Verschiedene Gründe führten dazu.

Bad Kissingens Eisdielen erhöhen Preise - "Alles ist so extrem teuer geworden"

Das Eiscafé "Venezia" mit weiterem Sitz in Münnerstadt präsentiert sich in diesem Jahr in frischem Gewand. "Wir haben fast alles neu gemacht", sagt die Inhaberin im Gespräch mit inFranken.de. Das Eissortiment wechsele für gewöhnlich täglich. Manche Sorten wie Snickers mit Karamell und Erdnüssen seien besonders aufwendig und teuer, deswegen würden sie nur zwei bis drei Mal pro Woche angeboten. Der Kugelpreis habe sich um zehn Cent von 1,50 auf 1,60 Euro erhöht.

"Alles ist so extrem teuer geworden", betont die "Venezia"-Chefin und denkt dabei beispielsweise an Milch und Zucker. "Ein Liter Schlagsahne kostete uns letztes Jahr 1,75 Euro und dieses Jahr fast fünf Euro. Dazu kämen "die hohen Kosten von Miete und Strom". Mit den alten Preisen lohne sich das Geschäft schlichtweg nicht.

Auch das Eiscafé "Bassanese" hat den Preis um zehn Cent auf 1,70 Euro erhöht, so Inhaber Marco Tonin gegenüber inFranken.de. "Es liegt nicht nur am Mindestlohn. Niemand möchte mehr für 14 oder 15 Euro die Stunde arbeiten. Der Lohn fängt da erst ab 17 oder 18 Euro die Stunde an", führt er weiter aus. Das Eiscafé profitiere momentan noch von alten Energieverträgen. "Es ist eher die Produktion, bei der man den Preisanstieg merkt." Vor allem die (Kühl-)Maschinen schlügen hier zu Buche. "Die Anbieter haben alle Material- und Produktkosten erhöht. Kein Produkt ist im Preis gleichgeblieben", betont Tonin.

Eisdielen-Betreiber sieht Staat in der Pflicht und kritisiert Steuerpolitik

Der Preis für Zucker sei um 100 Prozent gestiegen "und somit viel teurer als die letzten Jahre". "Bassanese" habe seinen Sitz in Bamberg und sei für die Belieferung nach Bad Kissingen somit auch auf Transport angewiesen. "Benzin- und Dieselkosten sind deutlich höher", sagt Tonin hierzu.

In seinen Augen gibt es Verbesserungspotenzial in der Politik: "Der Staat sollte mal daran denken, die Bürger in Deutschland steuerlich und bei den Abgaben zu entlasten. Dann wäre der Inflationseffekt kleiner. Es ist nun mal leider so, dass Kunden auch unsere Kosten zu tragen haben. Und das nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen auch", gibt der fränkische Eisdielen-Betreiber zu bedenken.

Auch Dino Förster vom Bad Kissinger Eiscafé "Dino" hat sich gegenüber inFranken.de geäußert. In seinem Gastrobetrieb koste die Eiskugel mit 1,60 Euro ebenfalls zehn Cent mehr. Ein Gast lobte nach seinem Besuch in den Google-Rezensionen derweil die Tatsache, dass hier alle Sorten selbst gemacht seien. Wie du eine gute Eisdiele erkennst, liest du in diesem Artikel.