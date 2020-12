Es sind bittere Zahlen für den Landkreis: Seit Samstag sind 20 Todesopfer in der Pandemie zu beklagen. Ein 80-Jähriger starb im Krankenhaus. Irritationen gibt es - Stand Sonntag, 14 Uhr - zur drohenden Ausgangssperre im Landkreis Bad Kissingen. Denn: Laut Bad Kissinger Gesundheitsamt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 201,5. Ab 200 gilt die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Jedoch: Rechtlich bindend ist die Zahl des Robert Koch-Instituts. Und das verzeichnet am Sonntag für den Landkreis Bad Kissingen eine 7-Tage-Inzidenz von 199,5.

Am Sonntag zitierten mehrere Medien Ministerpräsident Markus Söder, dass in ganz Bayern "künftig" eine nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung des Corona-Virus dienen soll. Allerdings lässt sich derzeit nicht verifizieren, ob die Ausgangssperre ab sofort oder im Zuge des heute verkündeten und am Mittwoch geltenden harten Lockdowns gelten soll.

Am Sonntag, den 13. Dezember 2020, liegen nach Auskunft des Landratsamtes im Landkreis Bad Kissingen 38 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 273 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 14 Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 201,5. Nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts liegt der Wert im Landkreis am Sonntag, 13. Dezember, bei 199,5. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1124 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 831 Personen. 20 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 437 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 26 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (163), Hammelburg (57), Bad Brückenau (53).

Im Kindergarten "Haus für Kinder" in Euerdorf sind zwei Kinder positiv getestet worden. Die betroffenen Gruppen sind bis einschließlich 22. Dezember 2020 in Quarantäne.

Hinweise des Landratsamts: Nach den Zahlen des Staatlichen Gesundheitsamtes Bad Kissingen hat der Landkreis Bad Kissingen heute die Corona-Inzidenz von 200 überschritten. Demnach müssten nach §25 der 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Maßnahmen im Landkreis verschärft werden. Die Berechnungen des Robert Koch-Instituts ergeben für den Sonntag, 13. Dezember, allerdings für den Landkreis Bad Kissingen einen Wert von 199,5. Da nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG die Zahlen des Robert Koch-Instituts maßgeblich sind für sämtliche weiterführende Maßnahmen, bleiben die aktuellen Regelungen bestehen. Die Verschärfungen treten erst in Kraft, wenn auch das Robert Koch-Institut die Inzidenz von 200 für den Landkreis Bad Kissingen als überschritten vermeldet.

Aktuelle Fallzahlen Coronavirus am 12.12.2020: 32 neue Fälle - 7-Tage-Inzidenz: 191,8 Am Samstag, den 12. Dezember 2020, liegen im Landkreis Bad Kissingen 32 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 249 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten 20 Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 191,8. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1.086 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 817 Personen. 20 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 433 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 24 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (148), Hammelburg (52), Bad Brückenau (49).

Im Krankenhaus ist eine Person verstorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Sie war über 80 Jahre alt und hatte Vorerkrankungen.

