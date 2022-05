Bad Kissingen vor 33 Minuten

Digitalisierung

Bad Kissingen: Amtsgericht ohne Akten

In der Justiz wird bald nicht mehr in Papierakten gekramt, sondern am Laptop. Eine große Umstellung, aber die Testphase zeigt: Es gibt viele Vorteile. Auch im Amtsgericht Bad Kissingen wird die eAkte kommen.