In Stadt und Landkreis Bad Kissingen besteht akute Hochwassergefahr. Das Landratsamt warnt gegenwärtig "vor Ausuferungen und Überschwemmungen". Anlass sind die zuletzt anhaltenden ergiebigen Niederschläge.

Laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern des Bayerischen Landesamts für Umwelt hat ein Starkregenband, das von der Rhön bis in den Bayrischen Wald reichte, im Einzugsgebiet der Fränkischen Saale, der Baunach und im Regnitz-Einzugsgebiet zu Hochwasser geführt. Im Raum Bamberg wurde unlängst vor Überschwemmungen an gleich sechs Stellen gewarnt.

Hochwasser in Stadt und Landkreis Bad Kissingen möglich - Dauerregen lässt Flusspegel steigen

Nach einer vorausgegangenen Warnung des Wasserwirtschaftsamts Bad Kissingen bittet das Landratsamt die Menschen in der Region "um erhöhte Aufmerksamkeit". Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, sich über die derzeitige Situation zu informieren. "Durch die andauernden Niederschläge und die weitgehend gesättigten Böden steigen die Wasserstände schnell an", berichtet das Landratsamt Bad Kissingen in einem öffentlichen Statement. "Es werden Überschwemmungen erwartet."

Der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle werde voraussichtlich am Freitagabend (3. Februar 2023) erreicht. Auch an Gewässern ohne Warnpegel könne es zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen, teilt die Behörde mit. Im Landkreis Bad Kissingen wurden nach Angaben des Hochwassernachrichtendiensts Bayern folgende Meldestufen überschritten:

Poppenlauer / Lauer: Meldestufe 1, Scheitelabfluss erreicht, aktuell fallende Tendenz

Oberthulba / Thulba: Meldestufe 1, Scheitelabfluss erreicht, aktuell fallende Tendenz

Bad Brückenau / Sinn: Meldestufe 1, Scheitelabfluss erreicht, Meldestufe 1 bereits wieder unterschritten



Bad Kissingen Golfplatz / Fränkische Saale: Meldestufe 1, Scheitelabfluss voraussichtlich Freitagabend knapp unterhalb der Meldestufe 2

Hochwasserwarnung für Raum Bad Kissingen vorerst bis Samstagnachmittag gültig

Hochwasser bedeutet gemäß dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zunächst, dass an einem Fluss oder See der Wasserstand oder Abfluss höher ist als im langjährigen Mittel. Ausuferungen und Überschwemmungen, die zum Teil auch Schäden verursachen, treten demzufolge meist erst bei deutlich erhöhten Wasserständen auf.

Die Hochwasserwarnung für die Region Bad Kissingen wurde am Freitagmorgen vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen ausgegeben. Sie ist demnach bis Samstag (4. Februar 2023), 17 Uhr, gültig. Das Bad Kissinger Landratsamt empfiehlt seinen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung der amtlichen Wasserstands- und Hochwasser-App "Meine Pegel 2.0". Das digitale Angebot wird kostenlos für Android- und Apple-Smartphones angeboten.

"Es sind keine weiteren Niederschläge vorhergesagt, so dass sich die Hochwassersituation im Laufe des Samstags entspannen sollte", heißt es auf der Webseite des Hochwassernachrichtendiensts. Die Hochwasserwarnung wird demzufolge aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse oder Vorhersagen vorliegen.

