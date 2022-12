Gleich zwei Störenfriede sorgten bei der Polizei in Bad Kissingen am Wochenende für unruhige Stunden. Beide waren stark alkoholisiert - und durften die Nacht auf der Wache und im Krankenhaus verbringen.

Ein Mann rief in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, sehr verwirrt und aggressiv bei der Polizei an. Als die Streife vor Ort ankam, trafen sie den Anrufer und zwei weiteren Personen an. Der Mann hatte einen Schlagring in der Hand und war verbal sehr ungehalten. Er beleidigte und bedrohte sowohl die Beamten als auch die beiden weiteren Anwesenden und schrie laut herum.

Man meldet sich selbst bei der Polizei - und wird ausfallend

Der Mann wurde von den Polizeibeamten festgenommen und mit auf die Dienststelle gebracht. Hier konnte auch die Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in einem Krankenhaus untergebracht.

Ein weiterer Unruhestifter musste Sonntagnacht, gegen 23.45 Uhr, von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hielt sich bereits mehrfach nicht an die Ruhezeiten und es kam hierdurch zum lautstarken Streit mit seinem Vermieter.

Als die Streife eintraf, war der Mann überdurchschnittlich aggressiv und beleidigte die Beamten. Auch konnte bei ihm eine Alkoholisierung festgestellt werden. Nach der Ausnüchterung auf der Dienststelle wurde der Mann aus dem Gewahrsam wieder entlassen.

