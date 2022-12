Zwei junge Männer, die in Bad Kissingen am frühen Samstagmorgen (10. Dezember 2022) gegen 4.30 Uhr auf ein Taxi warteten, konnten beobachten, wie auf dem Gelände einer Tankstelle in der Würzburger Straße ein Mann eine junge Frau mit

der Faust schlug.

Die Männer zögerten keine Sekunde, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Mann schlägt Frau in Bad Kissingen - Zeugen bringen ihn zu Boden

Die Augenzeugen liefen hinüber und gingen dazwischen. Da der Mann weiter um sich schlug, mussten sie ihn zu Boden bringen und dort fixieren, heißt es. Ein weiterer Mann half zudem, den aggressiven Täter am Boden festzuhalten, bis

die Polizei eintraf.

Die junge Frau wurde dank der schnellen Reaktion der Männer nur leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. Gegen den Täter wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Vorschaubild: © Patrick Pleul (dpa) Symbolbild