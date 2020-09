Am Warntag blieb es in vielen Orten still

"Es wird laut" stand in der Ankündigung für den erstmals bundesweit durchgeführten Warntag, der am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr stattfand, um die Bevölkerung für unterschiedliche Warnmöglichkeiten im Katastrophenfall zu sensibilisieren. Sicherheitshalber wurden Besprechungen verschoben und Tierhalter, die empfindliche Schützlinge haben, hatten diese in abgedunkelte Räumen untergebracht. Doch das war zuviel der Ehre. Der Heulton war - wenn überhaupt - eine Minute lang zu hören. Einmal hoch und runter in der Tonleiter. Der Entwarnungston fehlte komplett. In vielen Ortschaften war sogar garnichts zu hören. Das lag jedoch keineswegs daran, dass vielleicht etwas nicht funktioniert hat, wie einige vermutet haben - zumal das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchaus Pannen eingeräumt hat. Offenbar konnten wegen der "nicht vorgesehenen zeitgleichen Auslösung eine Vielzahl von Warnmeldungen nur verspätet zugestellt werden".