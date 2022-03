Alexander Zink aus Burkardroth hat bereits am 1. März seine Arbeit als Klimaschutzmanager im Landkreis Bad Kissingen aufgenommen. Sein Arbeitsplatz ist in der Fachstelle "Klima, Umwelt- und Naturschutz" angesiedelt.

Der 28-Jährige freut sich, den Klimaschutz im Landkreis Bad Kissingen als omnipräsentes Thema einzubringen "wobei nicht der Verzicht auf verschiedene Dinge, sondern die neuen Möglichkeiten, die mit den Veränderungen einhergehen, im Vordergrund stehen sollen."

Nach einem kurzen Ausflug in die Geographie an der Universität in Jena startete Zink sein Bachelorstudium (2013 bis 2017) Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Gebäude- und Energietechnik an der Fachhochschule Erfurt, sein Masterstudium (2017 bis 2020) Energiewirtschaft absolvierte er an der Hochschule Darmstadt. Von da ab bis Februar 2022 arbeitete er als Portfoliomanager bei EnDaNet in Erfurt.

"Spätestens seit meiner Masterarbeit weiß ich, dass wir viel mehr für den Klimaschutz tun müssen", sagt Zink, der sehr gut vertraut ist mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, die das Leben in der Region Bad Kissingen mit sich bringt. In seiner Freizeit ist Zink sportlich und ehrenamtlich aktiv: Er spielt Fußball beim TSV Wollbach und ist hier ehrenamtlicher stellvertretender Vorstand Sport und stellvertretender Jugendleiter.

Knastmarathon

"Dazu gehe ich gerne zum Laufen, um für besondere Events fit zu sein", verrät er. In der Vergangenheit nahm er beim BraveheartBattle in Münnerstadt oder am Knastmarathon in der JVA Eberstadt (Nähe Darmstadt) teil. Die ruhigeren Momente verbringt er lesend, aktuell liest er das Buch "Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert" von Tim Marshall.