Bad Kissingen vor 5 Stunden

Unterstützung

900 FFP2-Masken für die Bad Kissinger Tafel

Unterstützung in schwierigen Zeiten zu bieten, ist dem Team von Engel & Völkers Schweinfurt ein wichtiges Anliegen. Somit entschieden Corinna und Norbert Sauer, Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH in Schweinfurt, dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.