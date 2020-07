Die A3 bei Stockstadt am Main wurde am Dienstagabend (21.07.2020) gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei Unterfranken gegenüber inFranken.de bestätigte, geriet ein Lastwagen in Vollbrand.

Ursache dafür war vermutlich ein technischer Defekt. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile konnte die Feuerwehr jedoch den Brand löschen und die Fahrbahnen in Richtung Frankfurt wurden wieder freigegeben.

Lkw auf A3 in Vollbrand: Autobahn in Richtung Nürnberg gesperrt

Die Sperrung in Fahrtrichtung Nürnberg könne laut Polizei noch einige Stunden andauern. Der Lkw muss noch abgeschleppt und die Brandstelle gesäubert werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand durch das Feuer.

