Mainaschaff vor 52 Minuten

Freund und Helfer

Nach Hornissenangriff auf Mutter in Unterfranken: Polizeibeamte kümmern sich um ihr Baby

Am Wochenende ist unter anderem eine Mutter auf einem Weg in Mainaschaff von Hornissen attackiert worden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Unterdessen kümmerten sich Polizeibeamte um ihren Nachwuchs.