Am Samstagnachmittag (04. September 2021) sind sieben Menschen am Radweg bei Mainaschaff durch aggressive Hornissen gestochen worden. Das berichtet am Sonntag (05. September 2021) die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der betroffene Abschnitt des Mainradweges wurde zunächst weiträumig abgesperrt, hieß es.

Eine Frau, die mit ihrem Kinderwagen auf dem Weg in Richtung Aschaffenburg lief, wurde gleich mehrfach gestochen. Nachdem ein Notarzt sie untersucht hatte, kam sie in ein Krankenhaus zur Beobachtung. Das Kind blieb unversehrt und wurde von den Polizeibeamten nach Hause gebracht und dem Vater übergeben.

Hornissenschwarm greift Passanten an: Sieben Verletzte bei Mainaschaff

Die anderen Verletzten konnten nach einer ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Nach Eintreffen eines Imkers und einer Fachfirma wurde der Hornissenschwarm mit technischem Gerät abgesaugt und umgesiedelt. Die Sperrung des Radweges konnte nach etwa zwei Stunden wieder aufgehoben werden.

Erst kürzlich war es in einem Park in Dresden zu einer Hornissen-Attacke gekommen - dabei wurden sogar acht Menschen schwerer verletzt.