Seit Sonntagabend (26. Februar 2023) fahndete die Aschaffenburger Polizei nach einem vermissten 14-Jährigen. Es gab keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Jugendliche aufhalten könnte. Nun führte die Fahndung aber zum Erfolg und der Jugendliche ist wieder da.



Bei dem Vermissten handelte es sich laut der Polizei um einen 14-Jährigen, der normalerweise in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Weißenstadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel untergebracht ist. Am Wochenende hielt er sich berechtigt in seinem Elternhaus in Kleinostheim auf. Dieses hat er am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem war er spurlos verschwunden.

Seither war die Aschaffenburger Polizei auf der Suche nach dem Jugendlichen und hatte hierzu auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung gebeten. Am Dienstagabend konnte der Vermisste schließlich im Bereich Aschaffenburg angetroffen werden.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)