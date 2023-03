Die 78-Jährige wurde am Dienstag (7. März 2023), gegen 16.45 Uhr, von einem Taxifahrer am Friedhof in Reichenbach abgesetzt. Tags darauf, gegen 09.15 Uhr, wurde die Wohnung der Frau durch Angehörige verlassen aufgefunden.

In der Folge meldeten diese die 78-Jährige bei der Alzenauer Polizei als vermisst. Im Rahmen der ersten Suchmaßnahmen vor Ort gab eine Nachbarin an, die Seniorin am Dienstag gegen 19.30 Uhr noch im Bereich der Friedensstraße/Ecke Beinegrund zu Fuß gesehen zu haben. Neben mehreren Streifen der Alzenauer Polizei war am frühen Mittwochnachmittag auch ein Polizeihubschrauber im Ortsgebiet im Einsatz - auch eine Öffentlichkeitsfahndung wurde ausgerufen.

78-Jährige kehrte nicht mehr in Wohnung zurück - Frau tot aus Main geborgen

Noch am Mittwoch herrschte aber traurige Gewissheit. Gegen 15:45 Uhr teilte ein Zeuge eine leblose Person mit, die unterhalb des Pompejanums im Main trieb. Die schnell vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich schnell der Verdacht, dass es sich dabei um die vermisste Seniorin handeln könnte. Ein Familienangehöriger konnte schließlich die Frau eindeutig identifizieren.

