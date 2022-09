Ein vermisster Mann beschäftigte am Sonntag die Polizei in Unterfranken. Der Mann war seit dem frühen Abend verschwunden. In der Meldung war von einem möglichen "Ausnahmesituation" die Rede.

Gegen 17.30 soll er sein Wohnanwesen verlasen haben und war nicht nach Hause zurückgekehrt. Dann, etwa fünf Stunden nach dem Verschwinden, widerrief das Präsidium die Fahndung.

Mann spurlos verschwunden - dann wird er aufgefunden

Um 22.33 Uhr informierte das Polizeipräsidium Unterfranken die Presse über das Auftauchen des Vermissten. Der Mann konnte "wohlbehalten aufgefunden werden". so die Polizei über das gute Ende der Vermisstensuche.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild