Rentner aus Unterfranken vermisst: Seit Montagnachmittag wird ein 82-jähriger aus Jakobsthal (Landkreis Aschaffenburg) vermisst. Nachdem nicht auszuschließen sei, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, haben Polizei und Feuerwehr Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise.

Der gehbehinderte Albin Franz wurde zuletzt am Montag gegen 15 Uhr in Jakobsthal gesehen und ist seitdem verschwunden. Nachdem er bis kurz nach 20 Uhr nicht nach Hause zurückgekehrt war, alarmierten Angehörige die Polizei. Gegen 22.15 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg das Auto des Gesuchten an der Kreuzung der AB20 mit der AB2 fest - doch es war leer.

82-Jähriger seit Montagnachmittag vermisst - Polizei findet Auto

Wie und wohin der Vermisste seinen Weg von dort aus fortsetzte, ist laut Polizeiangaben unklar.

Von dem 82-Jährigen liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 180 bis 190 Zentimeter groß

dunkelbraune bis schwarze Haare

hohe Stirn

normale bis kräftige Statur

Gehbehinderung

Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.