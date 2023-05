Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen wurden am Samstagnachmittag (06. Mai 2023) sechs Personen leicht verletzt, darunter auch drei Kinder. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach war mit der Unfallaufnahme betraut, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag (07. Mai 2023) berichtet.

Gegen 14:25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Alzenau-Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Gießen auf. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte das Auto mit dem Wagen eines 35-Jährigen, der ebenfalls in Fahrtrichtung Gießen unterwegs war. In der Folge kam dieser Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen.

Folgeunfälle nach Fahrstreifenwechsel: Mehrere Menschen verletzt - darunter auch Kinder

Das Fahrzeug des 41-Jährigen drehte sich mehrfach und schleuderte gegen einen weiteren Wagen, der mit einer 33-Jährigen und drei Kindern im Alter von zwei, vier und acht Jahren besetzt war. Während der Wagen des 33-Jährigen zum Stehen kam, kam das Auto des 41-Jährigen von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit der Mittelschutzplanke. Durch den Verkehrsunfall wurden Fahrzeugteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Ein 37-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr ausweichen und überfuhr einige dieser Teile. Der 41-jährige Fahrer, der 35-jährige Fahrer, als auch die 33-jährige Fahrerin und die drei Kinder erlitten durch den Unfall körperlich leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro belaufen wird.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen der Fahrbahn dauerten bis in die frühen Abendstunden an. Die Straßenmeisterei und Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Alzenau, Karlstein und Kahl a. Main haben die Verkehrsmaßnahmen unterstützt.