Am Dienstagmorgen (13. Oktober 2020) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Frau aus einem brennenden Wohnhaus in Karlstein am Main, Ortsteil Großwelzheim (Landkreis Aschaffenburg) geborgen. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Gegen 05.00 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle am Bayerischen Untermain die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums über einen Wohnhaus-Brand in der Münchener Straße informiert. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau am Einsatzort eintraf, drang dichter Rauch aus dem Flachdach-Bungalow.

86-jährige Bewohnerin leblos geborgen

Die allein lebende Bewohnerin im Alter von 86 Jahren wurde leblos von den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen. Ein Notarzt konnte in der Folge nur den Tod der Seniorin feststellen.

Inzwischen ist das Feuer vollständig gelöscht. Aufgabe der Kriminalpolizei Aschaffenburg ist es nun herauszufinden, was die Brandursache war und woran die Seniorin letztendlich gestorben ist.

Nach derzeitigem Stand deutet einiges darauf hin, dass die giftigen Rauchgase todesursächlich gewesen sein könnten. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht.