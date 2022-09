Großostheim/LKR Aschaffenburg vor 53 Minuten

Überfall

Raubüberfall auf Supermarkt: Polizei mit Großaufgebot - Zeugen gesucht

Am Dienstag hat ein unbekannter Täter einen Supermarkt in Großostheim überfallen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an - konnte den Räuber aber nicht fassen. Nun bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.