Laufach vor 35 Minuten

Schwerer Radunfall

Radfahrer nach Kollision mit Auto mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Ein 56-Jähriger ist bei einem Unfall am Donnerstag in Laufach so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik geflogen werden musste. Grund für den Unfall war wohl das Missachten der Vorfahrt.