Am Mittwochnachmittag (6. September 2023) ist ein unbekannter Mann in Karlstein am Main (Kreis Aschaffenburg) einer Frau und ihrer Tochter in den Weg getreten und hat sein Geschlechtsteil entblößt. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Davon berichtet hat die Polizei Unterfranken.



Wie die Frau der Polizei Alzenau schilderte, begegnete sie dem Mann gegen 16 Uhr. Zu dieser Zeit war sie mit ihrer Tochter auf dem Mainradweg auf Höhe der Klostergasse unterwegs. Der Mann zog dann seine Hose herunter und führte sexuelle Handlungen an sich selbst vor den Augen des Kindes und der Frau durch.

Exhibitionist in Karlstein am Main - onanierte vor Frau mit Tochter

Der Mann flüchtete umgehend mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte, als die Frau "ihr Missfallen zum Ausdruck brachte", so die Polizei. Die Beamten leiteten sofort Suchmaßnahmen ein, welche aber erfolglos blieben.

Die gesuchte Person soll ungefähr so ausgesehen haben:

Männlich

Zirka 50 Jahre alt

Trug ein braunes T-Shirt mit Aufdruck

Hatte eine ungepflegte Erscheinung

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Mann gesehen oder den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter 06021/857-1732 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

