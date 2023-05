Nach einem Unfall im unterfränkischen Bessenbach ist der 16-jährige Rollerfahrer verstorben.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, kam es am Montag (29. Mai 2023) gegen 23.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall in der Verlängerung des Triebwegs, außerhalb des Ortsbereichs. Dem Sachstand nach war der Jugendliche mit seinem Roller in Richtung Oberbessenbach auf dem geteerten Feldweg unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab kam und stürzte. Ein weiterer Rollerfahrer war in gleicher Richtung unterwegs und verständigte den Notruf.

16-Jähriger verstirbt nach Unfall in Krankenhaus

Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den Rollerfahrer und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Trotz der bereits am Unfallort eingeleiteten notärztlichen Erstversorgung erlag der 16-Jährige letztlich am Dienstag in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen.

Mit den Unfallermittlungen ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

