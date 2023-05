Seit Dienstag (23. Mai 2023) wurde ein 15-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Aschaffenburg vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befand. Die Aschaffenburger Polizei suchte nach dem Mädchen und hoffte auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Am Dienstag (30. Mai 2023) gab die Polizei bekannt, dass das Mädchen im Stadtgebiet aufgefunden werden konnte. Sie ist wohlauf, heißt es weiter.

Vorschaubild: © Ingo Kramarek/Pixabay