Bei einem Vorfall mit einem Jugendlichen hat die Polizei in Unterfranken hart durchgegriffen: Der 17-Jährige habe die Beamten in Aschaffenburg zuvor am Donnerstagabend (20. April 2023) mit einem Messer bedroht.

Gegen 19 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Meldung ein, dass sich ein junger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befände und sich im Bereich des Ulmenwegs aufhalte, wie das Präsidium am Freitagmorgen meldete.

Jugendlicher geht in Aschaffenburg mit Messer auf Polizei los

Die eintreffenden Streifen trafen vor Ort tatsächlich auf den 17-Jährigen, der daraufhin die Beamten bedroht habe. Dabei sei er auch mit einem Messer auf sie zugegangen. Um den Angriff des Jugendlichen abzuwehren, nutzen die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät - auch als Taser bekannt.

Der 17-Jährige konnte somit unverletzt überwältigt und festgenommen werden. Auch die Einsatzkräfte sind bei dem Einsatz unverletzt geblieben. Der Jugendliche wurde anschließend in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht.

