Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (20. April 2023) in einen Großhandelsmarkt in der Glattbacher Straße im Aschaffenburger Stadtteil Damm eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen 4 Uhr und 4.50 Uhr gewaltsam Zutritt über den Hintereingang in das Gebäudeinnere und stahlen Elektronikgeräte, darunter Laptops, wie die Polizeiinspektion Aschaffenburg berichtet.

Ein Mitarbeiter ertappte die Diebe dank eines ausgelösten Alarms zwar auf frischer Tat. Letztlich konnte er sie aber nur noch flüchten sehen. Die Einbrecher konnten so unerkannt entkommen, und der Mitarbeiter verständigte im Anschluss die Polizei. Diese leitete in der Folge eine sofortige Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern ein.

Einbruch in Großhandelsmarkt in Aschaffenburg - Polizei sucht die Täter

Von den Männern fehlt bislang jede Spur, sodass die Polizei Aschaffenburg dabei auch auf mögliche weitere Zeugen setzt. Bei den Flüchtigen soll es sich um mindestens zwei Männer gehandelt haben. Weitere Details zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor.

Der Beuteschaden dürfte ersten Schätzungen nach bei mehreren tausend Euro liegen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu den Tätern und deren Fluchtfahrzeug für den Bereich der Schönbornstraße, Glattbacher Straße, Neuen Glattbacher Straße und das Umfeld des Marktes unter Telefonnummer 06021/857-2230.

