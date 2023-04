Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 25 in Alzenau hat ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizei Unterfranken mit.

Der 23-Jährige war mit seinem Motorrad gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto. Als er den Wagen der 37-Jährigen streifte, stürzte der Motorradfahrer in der Folge.

Straße für Verkehr gesperrt

Der junge Mann blieb schwer verletzt am Boden liegen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme der Polizei Alzenau zwischen der Anschlussstelle Alzenau Mitte und dem Kreisverkehr an der Seestraße für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Beamten wurden hierbei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt.

Vorschaubild: © frolicsomepl/pixabay/Symbolbild