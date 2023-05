Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag (21. Mai 2023) bei Weibersbrunn gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen, als er auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war. Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang fuhr der Mann um 17.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der mittleren Fahrspur. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Kontrolle auf A3 verloren: Motorradfahrer schwer verletzt

Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Hubschrauber war vorsorglich im Anflug, musste jedoch für den Transport nicht herangezogen werden. Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr konnte im Anschluss an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren an dem Einsatz beteiligt.

Vorschaubild: © Кирилл Арзамазов /pixabay.com/Symbolbild