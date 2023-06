Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend (31.05.2023) auf der A3 bei Aschaffenburg. Ein Tanklastzugfahrer fuhr dabei aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Der 51-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und tödlich verletzt. Zur Unfallstelle wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, der auf der Fahrbahn gelandet war. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam es jedoch dazu, dass ein Feuerwehrfahrzeug den Hubschrauber am Rotor beschädigte. Daraufhin konnte dieser nicht mehr geflogen werden. Nach aktuellen Erkenntnissen muss der Hubschrauber nun auf einen Tieflader geladen und so in eine Werft gebracht werden. Foto: NEWS5 / Höfig (NEWS5)

