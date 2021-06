Seit dem späten Dienstagabend (22.06.2021) wurde ein 13-jähriges Mädchen aus dem Stadtteil Damm in Aschaffenburg vermisst. Im Zuge einer umfangreichen Fahndung konnte die Vermisste am Freitag (25.06.2021) in Miltenberg gefunden werden. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Die 13-Jährige sei wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit offiziell beendet.