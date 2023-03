Die Tierschützer von der "Tiersicherung Unterfranken Südhessen" warnten am Montag, dem 13. März 2023, in einem Facebook-Post vor Giftköder in Aschaffenburg. Für einen Hund kam bereits jede Hilfe zu spät. "Bitte passt auf eure Hunde auf", richteten sich die Tierschützer an ihre Follower.

Nach einem Spaziergang in der Fasanerie in Aschaffenburg wurde der Giftköderfall mit Todesfolge dem Verein gemeldet. Eine Freundesgruppe soll zusammen mit ihren Hunden in dem Park spazieren gegangen sein, als plötzlich ein Hund Anzeichen einer Vergiftung zeigte. "Obwohl der Hund noch versorgt wurde, hat er nicht mehr geschafft", berichtet eine Mitarbeiterin der "Tiersicherung Unterfranken Südhessen" in einem Gespräch mit inFranken.de.

Giftköder in der Fasanerie in Aschaffenburg: Ein Hund bereits verstorben

Einige Leute hätten sich nach der öffentlichen Giftköder-Warnung bei dem Verein gemeldet. Die Freunde des betroffenen Besitzers seien jedoch noch "sehr betroffen", würden aber noch zu dem Fall befragt werden. Laut der Mitarbeiterin seien bereits alle entsprechenden Schritte eingeleitet worden. "Wir wünschen den Besitzern viel Kraft in dieser schweren Zeit", so die "Tiersicherung Unterfranken Südhessen" auf Facebook.

