Strom und Erdgas in Aschaffenburg wird in Kürze günstiger: Die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) senkt zum 1. Oktober 2023 die Preise für Strom und Erdgas. "Die Strom- und Gaspreise an den Energiemärkten sind seit den Höchstständen in 2022 wieder deutlich gesunken", teilen die Stadtwerke auf ihrer Webseite mit.

Trotz aller Nervosität der Märkte aufgrund potenzieller Gasengpässe sei inzwischen "eine relative Normalisierung an den Börsen" eingetreten. Allerdings liege das Einkaufspreisniveau für Strom und Gas noch immer deutlich höher als vor der Energiekrise. "Die gesunkenen Beschaffungskosten gibt die AVG an die Kund*innen weiter", heißt es weiter.

Stadtwerke Aschaffenburg: AVG senkt Strom- und Erdgaspreise

Die Kunden werden demnach Anfang September in persönlichen Anschreiben, getrennt nach Strom und Gas, über die Preissenkungen in ihren Tarifen informiert. "Die monatlichen Gas- und Strom-Abschläge werden automatisch entsprechend reduziert", erklären die Stadtwerke, Stromkunden sparen demzufolge durchschnittlich 10 Prozent. Die Erdgaspreise würden im Durchschnitt um 25 Prozent gesenkt. "Damit liegen die Preise für fast alle Kunden wesentlich unter den gesetzlichen Preisbremsen."

Den Stadtwerken zufolge findet derzeit auch eine Neukalkulation der Preise für externe Kunden, außerhalb des AVG-Netzes, statt. Die AVG wolle gleichwohl nach wie vor zum Energiesparen anregen. Angeboten werden demnach Unterstützung mit verschiedenen Maßnahmen, wie der kostenlosen Energieeinsparberatung beziehungsweise dem Energiesparrechner oder Energiespartipps auf der Webseite der Stadtwerke Aschaffenburg.

Weitere Nachrichten aus Aschaffenburg gibt es in unserem Lokalressort.