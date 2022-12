Am Dienstagmorgen (13. Dezember 2022) ist es im Kreis Aschaffenburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, war eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von Aschaffenburg in Richtung Großostheim unterwegs. Kurz vor 08.00 Uhr geriet sie mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto, welches ein 26-Jähriger aus dem Kreis Miltenberg fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 60-Jährige schwerste Verletzungen. Sie wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch ihren Verletzungen.

60-jährige Autofahrerin gerät in Gegenverkehr - und überlebt Frontalcrash nicht

Der 26-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Armfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Großostheimer Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Aschaffenburger Feuerwehr im Einsatz. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.