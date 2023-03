Die 15-Jährige, die seit Sonntagmorgen vermisst war, konnte nach einem Zeugenhinweis durch die Polizei angetroffen werden. Das meldet die Polizei Unterfranken am Sonntagnachmittag.



Wie berichtet, verschwand die 15-Jährige spurlos, nachdem sie ihr Wohnheim in Aschaffenburg mit unbekanntem Ziel verlassen hatte. Seither war die Aschaffenburger Polizei mit Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Suche nach der jungen Frau und hatte hierzu auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten. Am Sonntagnachmittag konnte die Vermisste schließlich im Bereich Aschaffenburg angetroffen werden.

Vorschaubild: © Jan Woitas/dpa/Symbolbild