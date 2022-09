Glückliches Ende einer Suche: Ein 14-jähriges Mädchen war am Montag (19. September) in Aschaffenburg als vermisst gemeldet worden - und wurde von einem Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften gesucht worden. Mittlerweile ist sie aber wieder in ihrer Jugendeinrichtung.

Die Jugendliche war am frühen Montagmorgen nicht an ihren Wohnort in einer Aschaffenburger Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Laut der Polizei bestand die Gefahr, dass sich die 14-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen, einem Diensthundeführer und einem Hubschrauber nach dem Mädchen - zuletzt baten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Abend kam dann die gute Nachricht: Das Mädchen sei wohlbehalten zurückgekehrt. Genauere Angaben zum Verschwinden der 14-Jährigen oder ihren Aufenthaltsort machte die Polizei nicht.

Vorschaubild: © symbol polizei hubschrauber fahndung 2 Foto Bayerische Polizei