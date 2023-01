Schwerer Raubüberfall am Samstag in Alzenau

am Samstag Ehepaar überwältigt und schwer verletzt

und Vier männliche Täter auf der Flucht

Wichtiger Hinweis nach Aufruf bei Aktenzeichen XY

Polizei sucht nun nach Zeugen in Auto mit Anhänger

Nach einem schweren Raubüberfall am Abend des 3. Dezember 2022 arbeiten die Beamten der Kripo Aschaffenburg auch über einen Monat später noch an der Aufklärung der Tat. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken damals berichtete, haben die Täter zwei Hausbewohnern schwere Verletzungen zugefügt. Die beiden Personen müssen weiterhin im Krankenhaus behandelt werden. Die Kripo hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Ehepaar von vier unbekannten, männlichen Tätern überwältigt und schwer verletzt

Am Abend des 3. Dezember vergangenen Jahres ging gegen 18.00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in der Rodenbacher Straße ein. Dem Sachstand nach wurden die Frau und ihr Ehemann von vier unbekannten, männlichen Tätern gegen 17.30 Uhr an ihrer Haustür überwältigt und schwer verletzt. Die vier Männer flüchteten kurze Zeit später mit Bargeld und Schmuck. Das Ehepaar musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen Kombi mit gelben Kennzeichen, mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen "L". Im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gingen die folgenden Hinweise ein:

Das Fahrzeug flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort und fiel zunächst einer Zeugin an der Kreuzung Industriestraße und Staatsstraße 2305 auf, als es trotz Rotlicht in die Kreuzung einfuhr und in Richtung A45 weiterfuhr.

weiterfuhr. Eine weitere Zeugin teilte mit, dass ihr das Fahrzeug auf der A66 am Hanauer Kreuz mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren ist.

mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren ist. Die dritte Mitteilung im Zusammenhang mit der Flucht ging letztendlich von der A61 bei Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) ein, wo die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen Teile der Beute entsorgt haben.

Zahlreiche Hinweise nach Aktenzeichen XY: Wer fuhr am Tatort vorbei?

Anhand der genannten Hinweise kann die Fluchtrichtung des Fahrzeugs entsprechend rekonstruiert werden. Neben weiteren umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen am und im Bereich des Tatorts erfolgte auch eine Absuche mit Personensuchhunden, nach möglichen Hinweisen, die zu den Tätern führen. Zudem wurden die Frau und ihr Ehemann des Einfamilienhauses nochmals zur Sache vernommen.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen am Tatort wurde zudem der Hinweis eines Passanten bekannt, dem der genannte dunkle Kombi kurz vor Bekanntwerden der Tat im Bereich der Rodenbacher Straße mit laufendem Motor aufgefallen ist. Die Ermittler der Kriminalpolizei richten nun die folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wem ist der genannte Pkw am Samstag oder bereits zuvor im Bereich der Rodenbacher Straße bzw. in Alzenau aufgefallen

Wem sind zur Tatzeit, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, Personen im Bereich des Tatorts aufgefallen?

Wer kann weitere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen?

Wem liegen möglicherweise Dashcam-Aufnahmen des Fluchtfahrzeugs vor?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Bereits am 7. Dezember war der Fall Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt. Danach gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein, die intensiv bearbeitet wurden. Tatsächlich wurden die Beamten auf einen möglichen weiteren Zeugen der Tat aufmerksam, den sie nun finden möchte.

Der Mann ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem silbernen Auto samt Einachsanhänger gegen 17.35 Uhr in die Rodenbacher Straße eingebogen und in Richtung Sandgrube gefahren. Gegen 1.45 Uhr fuhr der Wagen wieder zurück in Richtung Carl-Benz-Straße.

Weitere Zeugen, die überdies sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Vorschaubild: © Silas Stein/dpa/dpa-tmn