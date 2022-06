Am Donnerstagmittag (09. Juni 2022) hat eine Scheune in Guggelmühle im Kreis Ansbach Feuer gefangen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag (10. Juni 2022). Gegen 13.00 Uhr geriet die Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die 160 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern und das Feuer ablöschen. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nun ermittelt die Kripo Ansbach.