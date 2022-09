Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (5. September 2022) in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gekommen.

Am Montag fuhr ein Mann mit dessen Auto durch die Judengasse in Rothenburg. Dabei touchierte er versehentlich ein dort parkendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber berichtet.

Kreis Ansbach: Trotz guter Absicht muss Polizei ermitteln

Der Unfallverursacher bewies guten Willen und hinterließ einen gelben Post-it am Außenspiegel des beschädigten Fahrzeugs. Allerdings löste sich der Post-it. Als der Besitzer des Autos zurückkehrte, stellte er den Schaden fest und informierte die Polizei.

Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden, weil ein aufmerksamer Nachbar sich dessen Kennzeichen notiert hatte. Gegen den Schadensverursacher wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Die Polizei Rothenburg ob der Tauber weist in diesem Zusammenhang dringend darauf hin, dass im Falle eines Unfalls mit unbekannten Unfallgegner folgendes zu beachten ist, um nicht Gefahr zu laufen, sich strafbar zu machen:

Unfälle: Das solltest du als Verursacher beachten