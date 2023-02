Schwerer Verkehrsunfall nahe Lehrberg: Am Samstagmittag (25. Februar 2023) fuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin die Staatsstraße 2255 von Ansbach kommend in Richtung Rügland entlang. Gegen 13.40 Uhr kam es schließlich kurz nach Schmalach zu einem Unfall. Aufgrund eines Schneeschauers herrschten vor Ort winterliche Straßenverhältnisse, wie die Polizeiinspektion Ansbach am Sonntag mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige demnach mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die Folge: Sein Auto geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin auf der gegenüberliegenden Straßenseite zunächst mit der Leitplanke - und anschließend frontal mit einem Auto des Gegenverkehrs.

Unfall im Landkreis Ansbach: Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer (22)

Laut Angaben der Polizei konnte der entgegenkommende 19-jährige Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich deformiert. Der Unfallverursacher war zunächst eingeklemmt und musste durch zahlreich eingesetzte Feuerwehrkräfte aus seinem Auto befreit werden.

"Alle beteiligten Personen kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, aber bislang besteht keine Lebensgefahr", berichtet die Polizei. Beide Unfallautos erlitten Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Straße wurde durch Feuerwehrkräfte komplett gesperrt und es wurde eine Umleitung eingerichtet. Nach Abtransport der Pkw-Wracks durch ortsansässige Abschleppunternehmen und Säuberung des Unfallorts durch die Straßenmeisterei konnte die Straße schließlich gegen 16.20 Uhr wieder freigegeben werden.