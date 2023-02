Lehrberg aktualisiert vor 51 Minuten

Zwei Personen verhaftet

USK angerückt: 24-Jähriger erleidet Stichverletzung am Hals - zwei Verdächtige in Haft

In Lehrberg im Kreis Ansbach ist am Dienstagabend ein Streit zwischen drei jungen Männern eskaliert. Einer von ihnen wurde dabei am Hals schwer verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort - sogar das USK wurde zur Unterstützung angefordert. Zwei Männer wurden verhaftet.