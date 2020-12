Weihnachtsbaum gerät im Kreis Ansbach in Brand: Am Dienstagabend (22.12.2020) wurde die Feuerwehr in Neuendettelsau zu einem Feuer in einer Wohnung gerufen. Wie die Polizei Heilsbronn mitteilte, stand dort ein Christbaum in Flammen.

Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte die Einsatzzentrale gegen 18.55 Uhr darüber informiert, dass ihr Weihnachtsbaum brennt. Die Freiwillige Feuerwehr Neuendettelsau machte sich umgehend auf den Weg zum Brandort und konnte die Tanne schnell löschen.

Kreis Ansbach: mehrere tausend Euro Schaden durch brennenden Christbaum

Die Beamten der Polizei Heilsbronn übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache und kamen zu dem Schluss, dass wohl eine brennende Kerze einen darüberliegenden Zweig entzündet hatte.

Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen, wodurch es keine Verletzten bei dem Vorfall gab. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Treppenhaus und in der betroffenen Wohnung zu Schäden. Der Schadensbetrag wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Symbolfoto: Lutz Dieckmann/ Pixabay.com