Zwei Männer im Landkreis Ansbach hatten sich ihren gemeinsamen Abend sicher anders vorgestellt. Wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet, kam es in einer Wohnung nach dem Konsum von Alkohol zum Streit, der schnell eskalierte.

Die Männer - ein 47-Jähriger und ein 38-Jähriger - gerieten gegen 22.30 Uhr am Donnerstag, dem 2. Februar 2023, in Streit. Im Zuge dessen schlug der 38-Jährige dem Älteren mit der Faust ins Gesicht. Dieser holte daraufhin ein Beil, das sich im Wohnzimmer befand und ging damit seinerseits auf den Trinkgefährten los. Laut Polizeiangaben traf er seinen Kontrahenten mit der Rückseite des Beils am Kopf, sodass sich dieser eine fünf Zentimeter lange, klaffende und stark blutende Wunde zuzog.

Klaffende, stark blutende Wunde: 47-Jähriger greift im Streit zum Beil

Bei der Anzeigeaufnahme durch die Polizei stellten diese fest, dass die beiden Streithähne "merklich alkoholisiert" waren. Messungen ergaben Alkoholwerte von 0,92 Promille beim Verletzten und ganze 2,8 Promille beim 47-jährigen Übeltäter. Der 38-Jährige musste sich anschließend zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus begeben. Gegen beide Männer wurde darüber hinaus ein Strafverfahren eingeleitet.

